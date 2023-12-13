غوتيريش: على عصر الوقود الأحفوريّ أن ينتهي

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة إنهاء عصر الوقود الأحفوريّ، بعد اتفاق يدعو إلى التحوّل في اتجاه التخلي تدريجًا عن الوقود الأحفوريّ، في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المُناخ (كوب28)، في دبي.



وقال غوتيريش، في بيان: "على عصر الوقود الأحفوريّ أن ينتهي وأن ينتهي، من خلال تحقيق العدالة والإنصاف."