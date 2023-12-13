بلينكن: لحماية الصحافيين في غزة

أعرب وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن، في رده على رسالة وكالة "فرانس برس"، عن مصير الصحافيين، في غزة، عن تأييده الحماية "التي لا لبس فيها" للصحافيين، في مناطق النزاع.



وأكد في الرسالة التي تلقتها وكالة "فرانس برس" أنّ الولايات المتحدة ستواصل التأكيد لإسرائيل وللدول كلها، ضرورة حماية الصحافيين.



وقال: "واشنطن تدافع بشكل لا لبس فيه عن حماية الصحافيين، في النزاعات المسلحة."