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فرنسا ترحب بذكر الطاقة النووية في اتفاق دبي وتعتبر ذلك إعترافًا تاريخيًا

فرنسا ترحب بذكر الطاقة النووية في اتفاق دبي وتعتبر ذلك إعترافًا تاريخيًا



إعتبرت وزيرة إنتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه الأربعاء أن ذكر الطاقة النووية في الإتفاق الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي يمثل إعترافًا تاريخيًا وانتصارًا دبلوماسيًا بالنسبة لفرنسا.



وقالت الوزير بعد إقرار الإتفاق الذي يدعو إلى التحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة: "للمرة الأولى، يذكر النص مرات عدة مساهمة الطاقة النووية في مكافحة التغير المناخي".