فون دير لايين: على الإتحاد الأوروبي أن يقدم لأوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية

حضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء قادة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على دعم تقديم مساعدات مالية ضخمة لأوكرانيا وطموحات كييف لإجراء محادثات بشأن عضويتها في الكتلة، قبل قمة حاسمة.وقالت فون دير لايين: "يجب أن نعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية اليوم حتى تتمكن من أن تكون أقوى عندما تتفاوض على سلام عادل وطويل الأمد".