المؤتمر العالميّ للاجئين في جنيف بدأ... وهذه التفاصيل الأولى

أكّد رئيس مفوضية الـ UNHCR، في مؤتمر يتعلق باللاجئين والنازحين، حول العالم وجود نحو 114 مليون لاجئ ونازح، حول العالم.



وشدّد على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار، في غزة وتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين، تحديدًا، في منطقة الشرق الأوسط.