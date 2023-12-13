السعودية ترحب باتفاق دبي للمناخ باعتباره تأكيدًا لتعدد المسارات

السعودية ترحب باتفاق دبي للمناخ باعتباره تأكيدًا لتعدد المسارات



رحب رئيس الوفد السعودي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والمتحدث بإسم المجموعة العربية البراء توفيق باتفاق دبي ونجاح مخرجاته التي تؤكد تعدد المسارات والنهج بما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.



وقال إن المجموعة العربية تعبر عن شكرها للجهود العظيمة التي بذلتها دولة الإمارات لإنجاح المؤتمر.



وشدد خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف "كوب28" التي أقر خلالها الإتفاق أن المجموعة العربية تؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ العدالة والمسؤولية المشتركة كما وردت في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تدعم إتخاذ نهج مختلفة لمعالجة الإنبعاثات حسب الظروف والأولويات الوطنية المختلفة.