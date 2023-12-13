مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نحن بحاجة إلى 400 مليون دولار حتى نهاية العام 2023

أكّدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّها في حاجة إلى 400 مليون دولار، حتى نهاية العام 2023.



وشدّدت على أنّ الأزمة، في غزة، يجب ألا تحجب عشرات ملايين النازحين، في مناطق أخرى من العالم.



ولفت مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في افتتاح المنتدى العالميّ للاجئين، في جنيف، إلى مواجهة العديد من المنظمات الإنسانية مشاكل تمويل خطرة."



وقال: "وحدها المفوضية السامية في حاجة إلى 400 مليون دولار لانهاء السنة، مع حد أدنى من الموارد الضرورية وعجز لم نشهده، منذ سنوات ونحن ننظر جميعًا بقلق كبير إلى العام 2024."



وأكدت المفوضية أن ثمة أكثر من 114 مليون نازح، في العالم حتى نهاية أيلول، وهو عدد قياسي.