تعهّد أميركيّ بعدم التخلّي عن أوكرانيا

تعهّد الرئيس الأميركيّ جو بايدن، إثر لقائه نظيره الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، بعدم تخلّي الولايات المتحدة عن أوكرانيا.



وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع زيلينسكي، إنّ نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين يعوّل على عدم تمكّن الولايات المتّحدة من الوفاء بتقديم مزيد من الدعم العسكريّ لأوكرانيا.



ودعا زيلينسكي حلفاء بلاده إلى مواصلة دعمهم العسكريّ لكييف.