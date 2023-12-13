أذربيجان وأرمينيا تبادلتا أسرى حرب

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الأربعاء أسرى حرب، وفق ما أكّدت باكو، في خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات منذ تعثر محادثات السلام بين البلدين بعد استعادة باكو منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها منذ فترة طويلة.



وخاض البلدان المتجاوران صراعا طويلا للسيطرة على ناغورني قره باغ التي استعادتها أذربيجان في أيلول بعد هجوم خاطف ضد القوات الأرمنية التي سيطرت على هذا الإقليم ثلاثة عقود.



وتعثرت محادثات السلام التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا بشكل منفصل، منذ ذلك الحين رغم إعلان البلدين أنه يمكن توقيع اتفاق سلام بحلول نهاية هذا العام.



وقالت اللجنة الحكومية الأذربيجانية المعنية بأسرى الحرب في بيان "أطلقت أذربيجان 32 جنديا أرمنيا وأطلقت أرمينيا جنديين أذربيجانيين"، مشيرة إلى أن "عملية التبادل جرت في منطقة غازاخ على الحدود الأذربيجانية الأرمينية".



وأضاف البيان "سُلّم الجنود الأرمن إلى أرمينيا بعدما فحصتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجاءت نتائج فحوصهم الطبية جيدة".