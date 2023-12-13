أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن نفاد لقاحات الاطفال
أخبار دولية
2023-12-13 | 08:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن نفاد لقاحات الاطفال
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة الأربعاء نفاد مخزونها من لقاحات الأطفال، محذرة من "انعكاسات صحية كارثية"، في إعلان يتزامن مع دخول الحرب شهرها الثالث في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن "نفاد التطعيمات سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الاطفال وانتشار الامراض وخاصة بين النازحين في مراكز الايواء المكتظة".
وطالب البيان المؤسسات الأممية "بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة".
ولم تكشف الوزارة اللقاحات التي نفدت.
من جانبها، قالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز إنّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف تنظر في ذلك"، موضحة في مؤتمر صحافي عبر تقنية الاتصال المرئي "إن التطعيمات هي أحد العناصر ذات الأولوية التي نحاول تقديمها لضمان قدرتنا على مواصلة حملة اللقاحات"، دون المزيد من التفاصيل.
أخبار دولية
الصحة
لقاحات
الاطفال
التالي
بايدن يحذّر نتانياهو
بايدن: لن أتخلّى عن أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-12-12
وزارة الصحة في غزة تعلن إقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع
أخبار دولية
2023-12-12
وزارة الصحة في غزة تعلن إقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع
0
آخر الأخبار
2023-11-17
وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن وفاة 24 شخصًا في مستشفى الشفاء خلال يومين بسبب إنقطاع الكهرباء
آخر الأخبار
2023-11-17
وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن وفاة 24 شخصًا في مستشفى الشفاء خلال يومين بسبب إنقطاع الكهرباء
0
أخبار دولية
2023-11-03
وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن ارتفاع حصيلة القتلى الى 9227 في قطاع غزة
أخبار دولية
2023-11-03
وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن ارتفاع حصيلة القتلى الى 9227 في قطاع غزة
0
آخر الأخبار
2023-11-02
أ.ف.ب: وزارة الصحة في حكومة حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9061 قتيلا
آخر الأخبار
2023-11-02
أ.ف.ب: وزارة الصحة في حكومة حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9061 قتيلا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:29
البيسري عرض مع دبور وأبو العردات تطور الاوضاع في فلسطين والمخيمات
أخبار دولية
09:29
البيسري عرض مع دبور وأبو العردات تطور الاوضاع في فلسطين والمخيمات
0
أخبار دولية
09:26
واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين في حماس
أخبار دولية
09:26
واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين في حماس
0
أخبار دولية
09:24
يونيسف : الأزمات في لبنان لها وقعٌ "مدمّر" على الأطفال
أخبار دولية
09:24
يونيسف : الأزمات في لبنان لها وقعٌ "مدمّر" على الأطفال
0
أخبار دولية
08:59
ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
أخبار دولية
08:59
ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:43
فون دير لايين: على الإتحاد الأوروبي أن يقدم لأوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية
آخر الأخبار
03:43
فون دير لايين: على الإتحاد الأوروبي أن يقدم لأوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية
0
فنّ
2023-12-12
طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي قبل أيام من انتهاء عام 2023
فنّ
2023-12-12
طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي قبل أيام من انتهاء عام 2023
0
آخر الأخبار
11:30
ميقاتي بعد الإجتماع مع غراندي: الـ unhcr سلمت داتا النازحين للأمن العام الذي يقوم بمراجعتها وطلبنا منهم دفع الأموال للسوريين في بلادهم
آخر الأخبار
11:30
ميقاتي بعد الإجتماع مع غراندي: الـ unhcr سلمت داتا النازحين للأمن العام الذي يقوم بمراجعتها وطلبنا منهم دفع الأموال للسوريين في بلادهم
0
أمن وقضاء
2023-12-11
قوى الأمن: تفجير قذائف واجسام متفجرة في حقل عيون السيمان - وطى الجوز غدا
أمن وقضاء
2023-12-11
قوى الأمن: تفجير قذائف واجسام متفجرة في حقل عيون السيمان - وطى الجوز غدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:22
اسرائيل تستهدف منزلاً في كفركلا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
08:22
اسرائيل تستهدف منزلاً في كفركلا... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
06:47
تعهّد أميركيّ بعدم التخلّي عن أوكرانيا
أخبار دولية
06:47
تعهّد أميركيّ بعدم التخلّي عن أوكرانيا
0
أخبار لبنان
06:41
خلف: اقتراح القانون المتعلق بقيادة الجيش معيوب شكلًا ومضمونًا
أخبار لبنان
06:41
خلف: اقتراح القانون المتعلق بقيادة الجيش معيوب شكلًا ومضمونًا
0
أخبار دولية
06:31
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نحن بحاجة إلى 400 مليون دولار حتى نهاية العام 2023
أخبار دولية
06:31
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نحن بحاجة إلى 400 مليون دولار حتى نهاية العام 2023
0
أخبار لبنان
06:17
ميقاتي من جنيف: لضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم
أخبار لبنان
06:17
ميقاتي من جنيف: لضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم
0
أخبار لبنان
04:47
الجميل: الفراغ في قيادة الجيش هو الخيار الأخطر والكارثة الكبرى
أخبار لبنان
04:47
الجميل: الفراغ في قيادة الجيش هو الخيار الأخطر والكارثة الكبرى
0
أخبار دولية
04:34
المؤتمر العالميّ للاجئين في جنيف بدأ... وهذه التفاصيل الأولى
أخبار دولية
04:34
المؤتمر العالميّ للاجئين في جنيف بدأ... وهذه التفاصيل الأولى
0
أخبار دولية
16:47
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة
أخبار دولية
16:47
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
في معرض جدة للكتاب مبادرة المؤلف السعودي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
في معرض جدة للكتاب مبادرة المؤلف السعودي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:53
امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!
منوعات
13:53
امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!
2
خبر عاجل
16:34
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة
خبر عاجل
16:34
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة
3
حال الطقس
23:59
كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟
حال الطقس
23:59
كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟
4
خبر عاجل
04:51
الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء
خبر عاجل
04:51
الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء
5
أخبار لبنان
11:36
المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها
أخبار لبنان
11:36
المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها
6
خبر عاجل
06:12
ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا
خبر عاجل
06:12
ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا
7
خبر عاجل
05:44
الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة عند الساعة ١٢:٣٠
خبر عاجل
05:44
الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة عند الساعة ١٢:٣٠
8
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل قصف حزب الله اليوم الداخل الاسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل قصف حزب الله اليوم الداخل الاسرائيلي؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More