موسكو تدعو الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر دولي حول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، الأمم المتحدة إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، معتبرا ذلك السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة "إلى الأبد".



وصرح لافروف للصحافيين بعد كلمة أمام أعضاء مجلس الاتحاد الروسي أن "الطريقة الوحيدة الممكنة لحل هذه المشكلة إلى الأبد وتسويتها بشكل عادل هي تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة إلزامية من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي".



وأضاف أنه يجب أن تلعب الأمم المتحدة "الدور الرئيسي" فيه.



وقال لافروف "أنطلق من مبدأ أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قادر على القيام بمبادرة من هذا النوع".