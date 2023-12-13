شي: الصين وفيتنام يجب أن تعارضا محاولة "زعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ"

اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة لهانوي الأربعاء انه يجب على الصين وفيتنام الوقوف في وجه أي "محاولة لزعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ" فيما تسعى بكين إلى مواجهة النفوذ الأميركي المتنامي في الدولة الشيوعية.



وهذه الزيارة هي الأولى للرئيس الصيني إلى فيتنام المجاورة منذ ست سنوات. والتزم البلدان تعميق العلاقات ووقّعا أكثر من ثلاثين اتفاقا من بينها تعهد بتطوير خطوط سكك حديد بين فيتنام والصين.



وتأتي الزيارة التي تستمر يومين بعدما رفعت هانوي مستوى العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن عندما زارها الرئيس الأميركي جو بايدن في أيلول.

