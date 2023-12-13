ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الاول.



وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة "إن حصيلة الجرحى ارتفعت إلى 50594 شخصا في الحرب".