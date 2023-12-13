البيسري عرض مع دبور وأبو العردات تطور الاوضاع في فلسطين والمخيمات

استعرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ظهر اليوم مع السيد عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية والتنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات تطورات الأحداث الحاصلة في غزة والوضع الفلسطيني العام، لا سيما في المخيمات الفلسطينية، واتفقا على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لما فيه من مصلحة مشتركة للحفاظ على الأمن في لبنان".