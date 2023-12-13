مستشار الأمن القومي لبايدن يزور إسرائيل الخميس والجمعة

يزور مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان إسرائيل الخميس والجمعة، حسبما أفاد البيت الأبيض، وذلك بعد ظهور خلافات بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي.



ويلتقي ساليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و"حكومة الحرب" الإسرائيلية، وكذلك الرئيس إسحاق هرتسوغ، وفق بيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون.

