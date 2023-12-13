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الأونروا: سكان غزة لم يعد لديهم وقت أو خيارات
أخبار دولية
2023-12-13 | 10:48
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الأونروا: سكان غزة لم يعد لديهم وقت أو خيارات
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أنّ سكان قطاع غزة الذين يتعرّضون لقصف متواصل منذ أسابيع من قبل الجيش الإسرائيلي، لم يعد لديهم الوقت أو الخيارات.
وقال خلال المنتدى العالمي للاجئين: "في مواجهة القصف والحرمان والأمراض، في مساحة ضيقة بشكل متزايد، يواجه (الفلسطينيون) أحلك فصل في تاريخهم منذ العام 1948، مع أنه تاريخ مؤلم".
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