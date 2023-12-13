بايدن يجتمع بعائلات رهائن أميركيين محتجزين في غزة

يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، بعائلات رهائن أميركيين محتجزين في قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.



وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إن هذا الاجتماع هو أول لقاء مباشر بين الرئيس الأميركي وأفراد عائلات رهائن احتجزتهم حركة حماس خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول.