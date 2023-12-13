وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب في غزة ستتواصل مع الدعم الدولي أو بدونه

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل مع أو بدون الدعم الدولي.



وقال كوهين في بيان: "اسرائيل ستواصل الحرب ضد حماس مع أو بدون الدعم الدولي. وقف لإطلاق النار في المرحلة الحالية هو هدية لمنظمة حماس الإرهابية، وسيسمح لها بالعودة وتهديد سكان إسرائيل".