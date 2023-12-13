روسيا تدعو إلى تجنّب التخلي بشكل "فوضوي" عن الوقود الأحفوري

دعت روسيا العالم إلى تجنّب التخلي عن الوقود الأحفوري بشكل "فوضوي" لكنها رحّبت مع ذلك بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة كوب28 في دبي بشأن التخلي التدريجي عنه.



وقال أحد أعضاء الوفد الروسي رسلان إدلغرييف وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الإخبارية: "شددنا في كل فرصة على عواقب التخلي الفوضوي (عن مصادر الوقود الأحفوري) من دون دعم العلم".