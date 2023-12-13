الجيش الإسرائيلي يفتح النار على غرف مرضى في مستشفى في غزة

أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأربعاء، بأن قوات إسرائيلية فتحت النار على غرف مرضى في مستشفى بشمال قطاع غزة، ما يثير مخاوف على سلامة 12 طفلا في عناية الأطفال.



وقال المتحدث أشرف القدرة في بيان: "قوات الاحتلال تشدد حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات".



وبحسب القدرة فإنه "نخشى وفاة 12 طفلا في عناية الاطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون اجهزة دعم الحياة".



ولم يرد الجيش الإسرائيلي فورا على طلب وكالة فرانس برس التعليق على ذلك. ولم تتمكن فرانس برس من التأكد من هذه المعلومات بشكل مستقل.



والثلاثاء، أعلن القدرة أن القوات الإسرائيلية قامت باقتحام مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وقامت بجمع الرجال في الساحة.



وأكد القدرة في بيان الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تحتجز مدير المستشفى أحمد الكحلوت وعددا من افراد الطاقم، مشيرا الى أنهم تعرضوا "للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب" بينما تم إطلاق عدد منهم في وقت لاحق.

