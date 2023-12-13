مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يعلن "بداية نهاية" الوقود الأحفوري

تبنت دول العالم الأربعاء بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجا عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز التي تعد مسؤولة عن الاحترار العالمي.



وأقر النص المنبثق من مفاوضات مطولة وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المنعقد في دبي، بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين نحو 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.



وعند افتتاح الجلسة العامة، تبنى المندوبون الاتفاق الذي أعدّته الإمارات وقوبل ذلك بتصفيق حار من الحاضرين. وقال رئيس المؤتمر الإماراتي سلطان الجابر إنه قرار "تاريخي لتسريع العمل المناخي ... لدينا لأول مرة صيغة حول الطاقات الأحفورية في الاتفاق النهائي".



وتابع رئيس "أدنوك"، شركة النفط الإماراتية العملاقة، "يجب أن نكون فخورين بهذا الإنجاز التاريخي والإمارات العربية المتّحدة، بلدي، فخورة بالدور الذي أدته للتوصل" إلى الاتفاق.

