وزير الخارجية السعودي التقى نظيره الإيراني

#جنيف | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (٧٥) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان pic.twitter.com/BjPkHKNBey
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 13, 2023
#جنيف | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (٧٥) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان pic.twitter.com/BjPkHKNBey
حضر اللقاء، سعادة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، وسعادة مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 13, 2023
حضر اللقاء، سعادة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، وسعادة مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود