وزير الخارجية السعودي التقى نظيره الإيراني

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ ٧٥ لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



وبحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فقد ناقش الجانبان خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، كما جرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

#جنيف | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (٧٥) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان pic.twitter.com/BjPkHKNBey — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 13, 2023