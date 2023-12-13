نتانياهو يتعهّد مواصلة حرب غزة حتى النصر وإبادة حماس

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بمواصلة الحرب في غزة "حتى النصر وإبادة حماس" وذلك في اليوم الثامن والستين للحرب في غزة.



وقال نتانياهو في بيان: "أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".



وتابع: "أقول ذلك في ظل الألم الشديد، ولكن أيضًا في ظل الضغوط الدولية".