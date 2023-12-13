بايدن يشيد باتفاق قمة كوب28 للمناخ على اعتباره خطوة تاريخية

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة كوب28 للمناخ في دبي على اعتباره خطوة تاريخيةباتّجاه التخلي عن الوقود الأحفوري.



وقال بايدن: "ما زال أمامنا الكثير من العمل لبلوغ الأهداف من أجل الحد من الاحترار العالمي لكن نتيجة اليوم تقرّبنا (من تحقيق ذلك) بخطوة كبيرة".