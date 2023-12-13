رئيس مجلس الشيوخ الأميركي يأمل في التوصل قريبا لاتفاق بشأن دعم أوكرانيا

أعرب رئيس مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات لأوكرانيا يدور جدل كبير في الكونغرس بشأنها وتعد حاسمة للبلد الذي يخوض حربا مع روسيا.



وقال السناتور تشاك شومر: "المفاوضات مستمرة اليوم بين الديموقراطيين والجمهوريين وإدارة بايدن"، مؤكدا إحراز تقدم كبير في النقاشات بعد اجتماع عقد الثلاثاء.



وأضاف: "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق قريبا حتى يتم اعتماد هذا القانون التكميلي في مجلس الشيوخ".



بدوره، أبدى السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، وهو أيضا من كبار المؤيدين لمساعدة أوكرانيا، ثقته في التوصل إلى حل، وقال: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق".