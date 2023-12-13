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أوبك تتوقع نمواً جيّداً في الطلب العالمي على النفط

أخبار دولية
2023-12-13 | 14:34
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أوبك تتوقع نمواً جيّداً في الطلب العالمي على النفط
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أوبك تتوقع نمواً جيّداً في الطلب العالمي على النفط

أعلنت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) الأربعاء أنها تتوقع نموًا جيّدًا في الطلب العالمي على النفط بينما اتفق المشاركون في قمة "كوب28" للمناخ على التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.
     
وأفادت بأنها تتوقع أن يسجّل الطلب العالمي على النفط نموا بنسبة 2,2 مليون برميل يوميا العام المقبل ليصل إلى معدل 104,36 مليون برميل يوميا.
     
وقالت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط "يتوقع أن يدعم نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي المرن الطلب على النفط في ظل التحسن المتواصل في النشاط الاقتصادي في الصين".
     
ويتوقع أن يزداد الطلب في الدول الصناعية المنضوية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بـ0,3 مليون برميل يوميا ليصل إلى معدل 46,1 مليون برميل يوميا، لكنه سيبقى أقل من الرقم القياسي المسجل عام 2019.
     
ويتوقع أن يزداد الطلب في البلدان غير المنضوية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمليوني برميل يوميا إلى 58,3 مليون برميل يوميا بالمعدل.
     
وتأتي التوقعات فيما ذكر مؤتمر كوب للمناخ لأول مرة صراحة التخلي التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري المسؤول عن الاحترار العالمي.

أخبار دولية

أوبك

الطلب العالمي

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