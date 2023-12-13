هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن أي "ترتيبات" في قطاع غزة من دون حماس أو فصائل اخرى عبارة عن "وهم".



وقال هنية في خطاب متلفز: "أي رهانات على ترتيبات في غزة من دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم". وأضاف: "نؤكد أننا منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع".