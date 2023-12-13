أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
3
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
3
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن عبّرت لإسرائيل عن "مخاوف" حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة
أخبار دولية
2023-12-13 | 16:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن عبّرت لإسرائيل عن "مخاوف" حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة
أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة عبّرت لإسرائيل عن مخاوفها حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة، بعدما حذّر الرئيس جو بايدن الدولة العبرية من أنها قد تخسر الدعم الذي تحظى به بسبب "قصفها العشوائي" في غزة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لدينا مخاوف وعبرنا عن هذه المخاوف بشأن تواصل هذه الحملة العسكرية مع الإقرار في الوقت ذاته بأن حماس هي التي بدأت".
أخبار دولية
البيت الأبيض
واشنطن
إسرائيل
غزة
التالي
فون دير لايين: على الإتحاد الأوروبي أن يقدم لأوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية
بلينكن: لحماية الصحافيين في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-12-01
البيت الأبيض: إسرائيل أوقفت دخول المساعدات إلى غزة ونتواصل معها بشكل عاجل بشأن عودتها
آخر الأخبار
2023-12-01
البيت الأبيض: إسرائيل أوقفت دخول المساعدات إلى غزة ونتواصل معها بشكل عاجل بشأن عودتها
0
أخبار دولية
2023-11-15
البيت الأبيض ينفي "موافقة" واشنطن على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء
أخبار دولية
2023-11-15
البيت الأبيض ينفي "موافقة" واشنطن على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء
0
أخبار دولية
2023-11-10
البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على هدنة يومية لأربع ساعات في شمال غزة
أخبار دولية
2023-11-10
البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على هدنة يومية لأربع ساعات في شمال غزة
0
أخبار دولية
2023-11-09
البيت الأبيض يعلن موافقة إسرائيل على "هدن" يومية لأربع ساعات في شمال غزة
أخبار دولية
2023-11-09
البيت الأبيض يعلن موافقة إسرائيل على "هدن" يومية لأربع ساعات في شمال غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:56
واشنطن: إسرائيل تعهّدت بعدم نشر صور معتقلين فلسطينيين مجرّدين من ملابسهم مجدداً
أخبار دولية
17:56
واشنطن: إسرائيل تعهّدت بعدم نشر صور معتقلين فلسطينيين مجرّدين من ملابسهم مجدداً
0
أخبار دولية
17:05
الاتحاد الاوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال
أخبار دولية
17:05
الاتحاد الاوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال
0
أخبار دولية
14:54
هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"
أخبار دولية
14:54
هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"
0
أخبار دولية
14:34
أوبك تتوقع نمواً جيّداً في الطلب العالمي على النفط
أخبار دولية
14:34
أوبك تتوقع نمواً جيّداً في الطلب العالمي على النفط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-11-25
"أعتقد أن نادين نجيم تخاف مني"... باميلا الكيك: سيرين عبد النور زميلة صدوقة وهذا ما قالته عن دانييلا رحمة!
اخبار البرامج
2023-11-25
"أعتقد أن نادين نجيم تخاف مني"... باميلا الكيك: سيرين عبد النور زميلة صدوقة وهذا ما قالته عن دانييلا رحمة!
0
أخبار سياسية
2023-10-27
فضل الله من عيناثا: المقاومة في لبنان تدير معركتها بدقة وحكمة وشجاعة
أخبار سياسية
2023-10-27
فضل الله من عيناثا: المقاومة في لبنان تدير معركتها بدقة وحكمة وشجاعة
0
منوعات
2023-11-08
"كنت أتباهى بفستاني وأرقص ثم وقعت الحادثة"... في منتصف حفل زفافها تمزق فستانها: رد فعلها كان عكس التوقعات! (فيديو)
منوعات
2023-11-08
"كنت أتباهى بفستاني وأرقص ثم وقعت الحادثة"... في منتصف حفل زفافها تمزق فستانها: رد فعلها كان عكس التوقعات! (فيديو)
0
خبر عاجل
2023-09-07
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
خبر عاجل
2023-09-07
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:54
هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"
أخبار دولية
14:54
هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يرفض أمام منتدى اللاجئين أن يكون وطنا بديلا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يرفض أمام منتدى اللاجئين أن يكون وطنا بديلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجان بيروت الرياضي خطوة لدعم الرياضيين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجان بيروت الرياضي خطوة لدعم الرياضيين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جلسة تشريعية... العين فيها على التمديد والحضور
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جلسة تشريعية... العين فيها على التمديد والحضور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإمارات تنجح في تقريب وجهات النظر وتختم مؤتمر المناخ ببيان تاريخي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإمارات تنجح في تقريب وجهات النظر وتختم مؤتمر المناخ ببيان تاريخي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مستجدات مهمة في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية قد تؤثر على مسار الحرب...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مستجدات مهمة في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية قد تؤثر على مسار الحرب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل والعالم: "مش ماشي الحال"
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل والعالم: "مش ماشي الحال"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ما هي السيناريوهات المطروحة لجلسة التشريع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ما هي السيناريوهات المطروحة لجلسة التشريع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الجبهة الجنوبية لم تهدأ اليوم... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الجبهة الجنوبية لم تهدأ اليوم... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:51
الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء
خبر عاجل
04:51
الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء
2
فنّ
06:34
في ذكرى زواج مروان خوري... صور تُنشر للمرّة الأولى مع زوجته ندى رمال
فنّ
06:34
في ذكرى زواج مروان خوري... صور تُنشر للمرّة الأولى مع زوجته ندى رمال
3
فنّ
08:06
فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره
فنّ
08:06
فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره
4
خبر عاجل
11:22
السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش
خبر عاجل
11:22
السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش
5
خبر عاجل
06:12
ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا
خبر عاجل
06:12
ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا
6
اخبار البرامج
16:03
شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!
اخبار البرامج
16:03
شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!
7
فنّ
06:38
لاميتا فرنجية في جلسة تصوير جريئة.. تمارس كرة السلة بالكعب العالي (صور)
فنّ
06:38
لاميتا فرنجية في جلسة تصوير جريئة.. تمارس كرة السلة بالكعب العالي (صور)
8
خبر عاجل
05:44
الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة عند الساعة ١٢:٣٠
خبر عاجل
05:44
الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة عند الساعة ١٢:٣٠
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More