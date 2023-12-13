البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن عبّرت لإسرائيل عن "مخاوف" حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة عبّرت لإسرائيل عن مخاوفها حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة، بعدما حذّر الرئيس جو بايدن الدولة العبرية من أنها قد تخسر الدعم الذي تحظى به بسبب "قصفها العشوائي" في غزة.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لدينا مخاوف وعبرنا عن هذه المخاوف بشأن تواصل هذه الحملة العسكرية مع الإقرار في الوقت ذاته بأن حماس هي التي بدأت".