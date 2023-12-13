أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاتحاد الاوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال

أخبار دولية
2023-12-13 | 17:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد الاوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الاتحاد الاوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال

اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات.
     
وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب وستكون مركزًا يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل.
     
وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات إشرافية وستكون قادرة في الحالات الخطيرة أو في حالات الانتهاكات المتكررة على فرض عقوبات مالية على الجناة.
     
وستشرف على الكيانات المالية الأربعين الأكثر خطورة وستتمكن من الإشراف على الشركات التي تسمح للأشخاص بالتداول وتخزين الأصول المشفّرة.
     
وقالت النائبة الأوروبية إيفا ماريا بوبتشيفا التي ساهمت في إيصال النص إلى البرلمان "إن هيئة مكافحة غسل الأموال ستغيّر قواعد اللعبة في القضاء على الأموال القذرة في الاتحاد الأوروبي".
     
وأضافت: "ستلعب هذه الهيئة أيضًا دورًا حاسمًا في تجنب الالتفاف على العقوبات المالية المحددة كتلك (...) التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".
     
ونشبت منافسة بين عدة دول أعضاء بينها فرنسا وألمانيا حول المكان الذي ستتخذ منه هذه الهيئة مقرًا لها.
     
ولم يحسم الاتفاق مسألة موقع مقر الوكالة لكن الدول الأعضاء والبرلمان يبحثون في ذلك.
     
وتقدّمت تسع مدن بطلبات رسمية لاستضافة "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" هي بروكسل ودبلن وفرانكفورت ومدريد وباريس وريغا وروما وفيينا وفيلنيوس.
     
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في العام 2021 فكرة إنشاء وكالة قائمة بذاتها لمراقبة غسل الأموال بعد سلسلة من فضائح الأموال القذرة في أوروبا.
     
ويجب أن يتم إقرار الاتفاق رسميًا من قبل البرلمان والدول الأعضاء.
     
 

أخبار دولية

الاتحاد الاوروبي

هيئة

غسل الأموال

LBCI التالي
السعودية ترحب باتفاق دبي للمناخ باعتباره تأكيدًا لتعدد المسارات
المؤتمر العالميّ للاجئين في جنيف بدأ... وهذه التفاصيل الأولى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-12-12

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تعمل على تشكيل فريق عمل ضمن تحالف دولي للتصدي للتهديد الحوثي في البحر الأحمر

LBCI
فنّ
2023-12-11

هل يكون مصير لبلبة الحبس؟.. خالفت القانون والهيئة الوطنية للانتخابات رصدت الواقعة!

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-10

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: التقديرات تشير إلى أن الحرب ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-09

الجزيرة: هيئة عائلات المحتجزين في غزة تؤكد مقتل ساعر باروخ في عملية أعلنت حماس فشل الجيش الإسرائيلي بتنفيذها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:56

واشنطن: إسرائيل تعهّدت بعدم نشر صور معتقلين فلسطينيين مجرّدين من ملابسهم مجدداً

LBCI
أخبار دولية
16:06

البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن عبّرت لإسرائيل عن "مخاوف" حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:54

هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"

LBCI
أخبار دولية
14:34

أوبك تتوقع نمواً جيّداً في الطلب العالمي على النفط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-11-25

"أعتقد أن نادين نجيم تخاف مني"... باميلا الكيك: سيرين عبد النور زميلة صدوقة وهذا ما قالته عن دانييلا رحمة!

LBCI
أخبار سياسية
2023-10-27

فضل الله من عيناثا: المقاومة في لبنان تدير معركتها بدقة وحكمة وشجاعة

LBCI
منوعات
2023-11-08

"كنت أتباهى بفستاني وأرقص ثم وقعت الحادثة"... في منتصف حفل زفافها تمزق فستانها: رد فعلها كان عكس التوقعات! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2023-09-07

اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:54

هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان يرفض أمام منتدى اللاجئين أن يكون وطنا بديلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجان بيروت الرياضي خطوة لدعم الرياضيين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

جلسة تشريعية... العين فيها على التمديد والحضور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإمارات تنجح في تقريب وجهات النظر وتختم مؤتمر المناخ ببيان تاريخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مستجدات مهمة في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية قد تؤثر على مسار الحرب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إسرائيل والعالم: "مش ماشي الحال"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ما هي السيناريوهات المطروحة لجلسة التشريع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الجبهة الجنوبية لم تهدأ اليوم... ماذا في التفاصيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:51

الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء

LBCI
فنّ
06:34

في ذكرى زواج مروان خوري... صور تُنشر للمرّة الأولى مع زوجته ندى رمال

LBCI
فنّ
08:06

فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره

LBCI
خبر عاجل
11:22

السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش

LBCI
خبر عاجل
06:12

ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا

LBCI
اخبار البرامج
16:03

شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!

LBCI
فنّ
06:38

لاميتا فرنجية في جلسة تصوير جريئة.. تمارس كرة السلة بالكعب العالي (صور)

LBCI
خبر عاجل
05:44

الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة عند الساعة ١٢:٣٠

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More