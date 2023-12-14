استقالة أربعة وزراء يابانيين على خلفية فضيحة فساد مالي

قدّم أربعة وزراء يابانيين استقالتهم صباح الخميس غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عزمه على التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل الحزب الحاكم.



وقال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام للحكومة والناطق باسمها والذي يعتبر الساعد الأيمن لكيشيدا، "لقد قدّمت استقالتي إلى رئيس الوزراء".وأوضح أنّه استقال بسبب الشبهات التي تدور حوله في هذه القضية.



وأضاف أنّ وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا والداخلية جونجي سوزوكي والزراعة إيشيرو مياشيتا استقالوا أيضاً، إلى جانب خمسة نواب وزراء ومسؤولين آخرين.



وأتت استقالة ماتسونو بعيد إعلان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة استقالته. وقال نيشيمورا إن "عدم ثقة الرأي العام بي يتعلّق بالأموال السياسية، وهو أمر يؤدّي إلى عدم ثقة بالحكومة. بما أنّ هناك تحقيقاً جارياً، ارتأيت أنّه يتعيّن عليّ أن أضع الأمور في نصابها الصحيح".



والوزراء الأربعة الذين استقالوا ينتمون جميعاً إلى الحزب الحاكم الذي تهزّه منذ أيام فضيحة فساد مالي.



وكانت وسائل إعلام محليّة أفادت الأربعاء أنّ النيابة العامّة تحقّق بحدوث عمليات احتيال مالي نفّذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم.