بايدن يعتبر فتح تحقيق بمجلس النواب لعزله حيلة سياسية لا أساس لها

سارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إدانة تصويت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، لبدء تحقيق رسمي بهدف عزله، واصفاً الخطوة بأنّها "حيلة سياسية لا أساس لها".



وقال بايدن في بيان، "إنّه بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب".