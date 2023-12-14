مقتل أكثر من 400 طفل في الإكوادور في أعمال عنف خلال تسعة أشهر

أعلنت السلطات في الإكوادور الأربعاء أنّ ما لا يقلّ عن 455 طفلاً ومراهقاً قُتلوا في أعمال عنف شهدتها البلاد بين كانون الثاني وأيلول. ويتواصل مسلسل العنف ضدّ الأطفال في الإكوادور حيث قتل مسلّحون الإثنين أربعة قاصرين، أحدهم رضيع.



وقال مكتب أمين المظالم في بيان إنّ "455 قاصراً قُتلوا بين كانون الثاني وأيلول 2023". وحذّر المكتب من أنّ "الوضع خطر للغاية ولا سيّما في مقاطعة غواياس".



وبحسب تقرير للمرصد الإكوادوري للجريمة المنظّمة فقد شهدت البلاد بين كانون الثاني/يناير 2019 وحزيران/يونيو 2022 زيادة بنسبة 500% في جرائم قتل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً.



والإثنين، قُتل أربعة أشقّاء تتراوح أعمارهم بين 5 أشهر و7 سنوات، وأصيبت والدتهم بجروح، برصاص مسلّحين أطلقوا النار على منزلهم في غواسمو سور، الحيّ الفقير في غواياكيل، عاصمة مقاطعة دي غواياس .



وسقط هؤلاء القتلى من طريق الخطأ إذ كان يفترض بالقتلة المأجورين أن يستهدفوا المنزل المجاور حيث تمّ العثور على متفجّرات.