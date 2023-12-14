أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل أكثر من 400 طفل في الإكوادور في أعمال عنف خلال تسعة أشهر

أخبار دولية
2023-12-14 | 01:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل أكثر من 400 طفل في الإكوادور في أعمال عنف خلال تسعة أشهر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل أكثر من 400 طفل في الإكوادور في أعمال عنف خلال تسعة أشهر

أعلنت السلطات في الإكوادور الأربعاء أنّ ما لا يقلّ عن 455 طفلاً ومراهقاً قُتلوا في أعمال عنف شهدتها البلاد بين كانون الثاني وأيلول. ويتواصل مسلسل العنف ضدّ الأطفال في الإكوادور حيث قتل مسلّحون الإثنين أربعة قاصرين، أحدهم رضيع.
     
وقال مكتب أمين المظالم في بيان إنّ "455 قاصراً قُتلوا بين كانون الثاني وأيلول 2023". وحذّر المكتب من أنّ "الوضع خطر للغاية ولا سيّما في مقاطعة غواياس". 
     
وبحسب تقرير للمرصد الإكوادوري للجريمة المنظّمة فقد شهدت البلاد بين كانون الثاني/يناير 2019 وحزيران/يونيو 2022 زيادة بنسبة 500% في جرائم قتل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً.
  
والإثنين، قُتل أربعة أشقّاء تتراوح أعمارهم بين 5 أشهر و7 سنوات، وأصيبت والدتهم بجروح، برصاص مسلّحين أطلقوا النار على منزلهم في غواسمو سور، الحيّ الفقير في غواياكيل، عاصمة مقاطعة دي غواياس .
     
وسقط هؤلاء القتلى من طريق الخطأ إذ كان يفترض بالقتلة المأجورين أن يستهدفوا المنزل المجاور حيث تمّ العثور على متفجّرات.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الإكوادور

أعمال

LBCI التالي
الولايات المتحدة تبدي استعداداً مشروطاً لاستئناف تعاونها مع النيجر
بايدن يعتبر فتح تحقيق بمجلس النواب لعزله حيلة سياسية لا أساس لها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-23

مقتل أكثر من 60 شخصا خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-13

مقتل تسعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات بالضفة الغربية المحتلة

LBCI
منوعات
04:00

عُذبت وجُوّعت وضُربت حتى الموت... مصير سيدة تحوّل إلى جحيم خلال أشهر!

LBCI
أخبار دولية
2023-12-11

مقتل أكثر من 100 جندي إسرائيلي منذ بداية العملية العسكرية في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:26

كييف: روسيا هاجمت جنوب أوكرانيا بـ42 مسيّرة متفجرة ليلا

LBCI
أخبار دولية
03:03

روسيا تعلن إسقاط تسع مسيرات أوكرانية قرب موسكو

LBCI
أخبار دولية
01:12

روسيا: القوات الأوكرانية تخسر مواقعها بسرعة على الجبهة

LBCI
أخبار دولية
01:10

متظاهرون يغلقون طريقاً سريعاً في لوس أنجلس للمطالبة بوقف الحرب بين إسرائيل وحماس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-12

نفوق نحو مئة فيل بسبب شحّ المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي

LBCI
فنّ
2023-11-10

أصالة نصري حافية القدمين في حفل "روائع بليغ حمدي".. ومحبّوها: "يا روحي على الحفيانة" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-11-13

إطلاق نار يستهدف مدرسة يهودية مجددا في كندا

LBCI
أخبار دولية
2023-10-24

مناشير للجيش الاسرائيلي تطلب من سكان غزة معلومات عن المخطوفين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
01:25

عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية

LBCI
أخبار دولية
14:54

هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان يرفض أمام منتدى اللاجئين أن يكون وطنا بديلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجان بيروت الرياضي خطوة لدعم الرياضيين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

جلسة تشريعية... العين فيها على التمديد والحضور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإمارات تنجح في تقريب وجهات النظر وتختم مؤتمر المناخ ببيان تاريخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مستجدات مهمة في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية قد تؤثر على مسار الحرب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إسرائيل والعالم: "مش ماشي الحال"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ما هي السيناريوهات المطروحة لجلسة التشريع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:25

عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية

LBCI
فنّ
06:34

في ذكرى زواج مروان خوري... صور تُنشر للمرّة الأولى مع زوجته ندى رمال

LBCI
فنّ
08:06

فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره

LBCI
اخبار البرامج
16:03

شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!

LBCI
خبر عاجل
04:51

الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء

LBCI
خبر عاجل
11:22

السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش

LBCI
خبر عاجل
06:12

ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا

LBCI
فنّ
06:38

لاميتا فرنجية في جلسة تصوير جريئة.. تمارس كرة السلة بالكعب العالي (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More