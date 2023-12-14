روسيا: القوات الأوكرانية تخسر مواقعها بسرعة على الجبهة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في مقابلة نشرت الأربعاء أنّ الجيش الأوكراني يخسر "بسرعة" مواقعه على الجبهة وأن تراجع الدعم الغربي لكييف يضع قواتها في "وضع صعب".



وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إنّ "الولايات المتّحدة، الحليف الأكبر لأوكرانيا، تتساءل أين تذهب أموالها لأنه لا يوجد انتصار في ساحة المعركة".



وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تخسر القوات المسلحة الأوكرانية مواقعها بسرعة".