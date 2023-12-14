روسيا تعلن إسقاط تسع مسيرات أوكرانية قرب موسكو

أعلنت روسيا، أن دفاعاتها الجوية أسقطت تسع مسيّرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة، قبل ساعات من مؤتمر صحافي يترقبه كثيرون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "وحدات الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت تسع مسيرات أوكرانية فوق أراضي منطقتي كالوغا وموسكو" محملة كييف مسؤولية الهجوم.