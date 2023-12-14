كييف: روسيا هاجمت جنوب أوكرانيا بـ42 مسيّرة متفجرة ليلا

أعلنت أوكرانيا، أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت عشرات المسيرات الإيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية مستهدفة مدينة أوديسا (جنوب) في هجوم ليلي جديد لموسكو.



وقال سلاح الجو الأوكراني: "في المجموع سُجل 42 هجوما للعدو بطائرات مسيرة".



وأضاف: "دمّرنا 41 من مسيرات شاهد التي أطلقت من أراض تسيطر عليها روسيا من بينها شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014".

