بوتين: السلام ممكن بعد "استئصال النازية" ونزع السلاح في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السلام ممكن مع أوكرانيا فقط بعد تحقيق موسكو أهدافها في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.



وقال في مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو: "سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا، إنها لا تتغير، سأذكركم بما تحدثنا عنه: استئصال النازيّة ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها".



وأكد بوتين، أن روسيا قادرة على المضي قدم" رغم العقوبات الاقتصادية الغربية والعزلة السياسية بسبب هجومها في أوكرانيا.



وقال: "هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة، بل للمضي قدما"، لافتا الى أن نقاط قوة روسيا تشمل التماسك القوي للمجتمع الروسي وصمود النظام المالي الاقتصادي والامكانات المتزايدة لقدرات جيشنا.



هذا وأكّد بوتين أن قواته تتقدّم في معظم المناطق على خط الجبهة في أوكرانيا الذي بالكاد تغيّر خلال العام الماضي.



وقال: "قواتنا المسلحة تحسّن موقعها على كامل خط التماس تقريبا ويتحسّن وضع قواتنا بالمجمل".