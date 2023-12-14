ستولتنبرغ: ثمة خطر فعلي ألا يكتفي بوتين بغزو أوكرانيا

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن ثمة خطرا فعليا ألا يكتفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في حال انتصر في حربه على هذا البلد.



وشدّد ستولتنبرغ على أن هذا الاحتمال يجب أن يدفع حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي إلى الاستمرار في دعم كييف عسكريا.



وأوضح أنه في حال انتصر بوتين في أوكرانيا ثمة خطر فعلي ألا ينتهي عدوانه هناك.



وقال: "دعمنا ليس حسنة بل هو استثمار في أمننا".



