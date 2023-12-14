جدول زمني ستقدمه اسرائيل الى الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة... ماذا في تفاصيله؟

من المنتظر أن تقدّم اسرائيل للولايات المتحدة الأميركية، جدولاً زمنياً من ثلاث مراحل أساسية بشأن الحرب التي تشنها على قطاع غزة.



وأوضحت القناة 12 الاسرائيلية، أن القصف الشديد والأعمال العسكرية المكثّفة سيستمران، بحسب الجدول الزمني الإسرائيلي، حتى كانون الثاني الحالي.



ولفتت الى أنه يلي ذلك سحب القوات من عمق غزة ونشرها على خطوط الدفاع، ومواصلة العمل من أجل القضاء على حركة حماس على مدار عام 2024.