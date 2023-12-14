روسيا تصدر مذكرة بحث في حق رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكراني

أدرجت السلطات الروسية الخميس رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكراني كيريل بودانوف على لائحة الأشخاص الملاحقين بعدما اعتبرت هذه الهيئة مسؤولة عن عدة هجمات ضد روسيا.



بات اسم كيريل (كيريلو باللغة الأوكرانية) بودانوف (37 عاما) واردا في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية للأشخاص المطلوبين بتهمة انتهاك القانون الجنائي.



لكن السلطات لم توضح مآخذها عليه.