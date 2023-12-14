وزير الدفاع الإيراني: مقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيواجه مشكلات استثنائية

حذر وزير الدفاع الإيراني من أن مقترحَ تشكيلِ قوةٍ متعددةِ الجنسيات تكون مدعومةٌ من الولايات المتحدة لحمايةِ المِلاحة في البحر الأحمر سيواجه مشكلاتٍ استثنائية، بحسب ما نقلت وكالةُ رويترز عن وسائلَ إعلامٍ إيرانية رسمية.



وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإيراني بعدما قالت واشنطن الأسبوعَ الماضي إنها تجري محادثات مع دول أخرى لتشكيلِ قوة عقب هجمات نفذها الحوثيون في اليمن على سفنٍ في البحر الأحمر.



ولم يحدد وزير الدفاع الإيراني أي إجراءات لدى إيران قد ترد بها على تشكيلِ قوة تدعمها واشنطن.