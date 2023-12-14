بوتين: روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه على تواصل دائم مع مصر والإمارات والسعودية بخصوص الوضع في قطاع غزة، مشيراً الى أن روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى القطاع بناء على طلب إسرائيل.



وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لفتح مستشفى بالقرب من غزة، إلا أنه لا بد من الحصول على موافقة مصر وإسرائيل.