المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تستخدم وسائل مبتكرة لتدميرِ أنفاقِ حماس في غزة

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تستخدم مجموعة من الوسائل المبتَكرة لتدميرِ انفاق حماس في غزة، وذلك رداً على سؤال حول إغراق الأنفاق في القطاع المحاصر بمياه البحر.