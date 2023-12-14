رئيس الوزراء المجري يهدّد بعرقلة القرارات الحاسمة لاوكرانيا في اجتماع بروكسل

تحضر على جدول أعمال قمة اوروبية في بروكسل اليوم والجمعة، مسألة فتحِ مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والمصادقة على مساعدة اوروبية بقيمة 50 مليار يورو لاوكرانيا على شكل هبات وقروض.



هذا في وقت هدد رئيس الوزراء المجري، المسؤول الوحيد في الاتحاد الاوروبي الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين بعد الغزو الروسي لاوكرانيا، بعرقلة هذه القرارات الحاسمة لاوكرانيا التي يتهمها خصوصا بالفساد.