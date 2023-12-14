سيول تنشر مقاتلات بعد اقتراب طائرات عسكرية صينية وروسية من مجال دفاعها الجوي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنه نشر مقاتلات حين اخترقت طائرتان عسكريتان صينيتان وأربع طائرات عسكرية روسية منطقة دفاعها الجوي.



ولفتت هيئة الأركان المشتركة إلى أنه "لم يحصل أي اختراق للمجال الجوي".



وكان الجيش الكوري الجنوبي رصد الطائرات "قبل أن تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية ونشرت مقاتلات تابعة لسلاح الجو لاتخاذ إجراءات تكتيكية للاستعداد لأي احتمال".



