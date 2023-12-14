أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
17
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
17
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سيول تنشر مقاتلات بعد اقتراب طائرات عسكرية صينية وروسية من مجال دفاعها الجوي
أخبار دولية
2023-12-14 | 07:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سيول تنشر مقاتلات بعد اقتراب طائرات عسكرية صينية وروسية من مجال دفاعها الجوي
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنه نشر مقاتلات حين اخترقت طائرتان عسكريتان صينيتان وأربع طائرات عسكرية روسية منطقة دفاعها الجوي.
ولفتت هيئة الأركان المشتركة إلى أنه "لم يحصل أي اختراق للمجال الجوي".
وكان الجيش الكوري الجنوبي رصد الطائرات "قبل أن تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية ونشرت مقاتلات تابعة لسلاح الجو لاتخاذ إجراءات تكتيكية للاستعداد لأي احتمال".
آخر الأخبار
أخبار دولية
مقاتلات
اقتراب
طائرات
عسكرية
صينية
وروسية
دفاعها
الجوي
التالي
أعمال قمة جنيف التي تبحث ملف النازحين من حول العالم مستمرة... ما جديدها؟
رئيس الوزراء المجري يهدّد بعرقلة القرارات الحاسمة لاوكرانيا في اجتماع بروكسل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-10
الجيش الإسرائيلي: بلاغات عن اشتباه في خرق المجال الجوي للجولان والجليل الأعلى وطائراتنا تراقب المنطقة
آخر الأخبار
2023-10-10
الجيش الإسرائيلي: بلاغات عن اشتباه في خرق المجال الجوي للجولان والجليل الأعلى وطائراتنا تراقب المنطقة
0
أخبار دولية
2023-09-24
النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي
أخبار دولية
2023-09-24
النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي
0
أخبار لبنان
2023-12-12
مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الجوية بين لبنان ورواندا
أخبار لبنان
2023-12-12
مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الجوية بين لبنان ورواندا
0
أخبار دولية
2023-12-11
تايبيه: حاملة طائرات صينية عبرت مضيق تايوان
أخبار دولية
2023-12-11
تايبيه: حاملة طائرات صينية عبرت مضيق تايوان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:17
بوتين يأمل في التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة بشأن الأميركيين الموقوفين في روسيا
أخبار دولية
08:17
بوتين يأمل في التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة بشأن الأميركيين الموقوفين في روسيا
0
أخبار دولية
07:56
بوتين يعتبر أن "كارثة" غزة لا تُقارن بأوكرانيا
أخبار دولية
07:56
بوتين يعتبر أن "كارثة" غزة لا تُقارن بأوكرانيا
0
أخبار دولية
07:47
ستولتنبرغ: ثمة "خطر فعلي" ألا يكتفي بوتين بغزو أوكرانيا
أخبار دولية
07:47
ستولتنبرغ: ثمة "خطر فعلي" ألا يكتفي بوتين بغزو أوكرانيا
0
أخبار دولية
07:36
أعمال قمة جنيف التي تبحث ملف النازحين من حول العالم مستمرة... ما جديدها؟
أخبار دولية
07:36
أعمال قمة جنيف التي تبحث ملف النازحين من حول العالم مستمرة... ما جديدها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
الجلسة التشريعية صباحا... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
08:00
الجلسة التشريعية صباحا... ماذا في تفاصيلها؟
0
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
0
خبر عاجل
2023-09-19
معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة
خبر عاجل
2023-09-19
معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة
0
أخبار لبنان
2023-12-06
لقاء في منزل معوض ضم تيمور جنبلاط وريفي ومخزومي وأبو فاعور... وتوافق على ضرورة الضغط لمنع حصول الفراغ في قيادة الجيش
أخبار لبنان
2023-12-06
لقاء في منزل معوض ضم تيمور جنبلاط وريفي ومخزومي وأبو فاعور... وتوافق على ضرورة الضغط لمنع حصول الفراغ في قيادة الجيش
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
ما جديد التطورات الميدانية جنوبًا اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
08:05
ما جديد التطورات الميدانية جنوبًا اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
الجلسة التشريعية صباحا... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
08:00
الجلسة التشريعية صباحا... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار دولية
07:36
أعمال قمة جنيف التي تبحث ملف النازحين من حول العالم مستمرة... ما جديدها؟
أخبار دولية
07:36
أعمال قمة جنيف التي تبحث ملف النازحين من حول العالم مستمرة... ما جديدها؟
0
أخبار دولية
07:15
رئيس الوزراء المجري يهدّد بعرقلة القرارات الحاسمة لاوكرانيا في اجتماع بروكسل
أخبار دولية
07:15
رئيس الوزراء المجري يهدّد بعرقلة القرارات الحاسمة لاوكرانيا في اجتماع بروكسل
0
أخبار دولية
06:59
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تستخدم وسائل مبتكرة لتدميرِ أنفاقِ حماس في غزة
أخبار دولية
06:59
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تستخدم وسائل مبتكرة لتدميرِ أنفاقِ حماس في غزة
0
أخبار دولية
06:47
بوتين: روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة
أخبار دولية
06:47
بوتين: روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة
0
أخبار دولية
06:27
جدول زمني ستقدمه اسرائيل الى الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة... ماذا في تفاصيله؟
أخبار دولية
06:27
جدول زمني ستقدمه اسرائيل الى الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة... ماذا في تفاصيله؟
0
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
0
أخبار دولية
14:54
هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"
أخبار دولية
14:54
هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
2
اخبار البرامج
16:03
شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!
اخبار البرامج
16:03
شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!
3
خبر عاجل
11:22
السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش
خبر عاجل
11:22
السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش
4
خبر عاجل
09:52
جعجع: حكومة تصريف الأعمال تابعة لمحور الممانعة وستتلاعب بقيادة الجيش كما يحلو لها وتريد تحويل القيادة إلى "بوليس سرّي" لذلك نحن مهتمون بقيادة الجيش
خبر عاجل
09:52
جعجع: حكومة تصريف الأعمال تابعة لمحور الممانعة وستتلاعب بقيادة الجيش كما يحلو لها وتريد تحويل القيادة إلى "بوليس سرّي" لذلك نحن مهتمون بقيادة الجيش
5
خبر عاجل
09:44
جعجع: نحن مصرّون على التمديد للعماد جوزيف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش اللبناني
خبر عاجل
09:44
جعجع: نحن مصرّون على التمديد للعماد جوزيف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش اللبناني
6
منوعات
13:31
"ماتت" لمدة 24 دقيقة ثم عادت للحياة... هذا ما روته عن تجربتها الغريبة!
منوعات
13:31
"ماتت" لمدة 24 دقيقة ثم عادت للحياة... هذا ما روته عن تجربتها الغريبة!
7
صحف اليوم
01:45
هل يفعلها قائد الجيش ويرفض التمديد؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
01:45
هل يفعلها قائد الجيش ويرفض التمديد؟ (الجمهورية)
8
فنّ
05:41
بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان
فنّ
05:41
بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More