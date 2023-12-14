ستولتنبرغ: ثمة "خطر فعلي" ألا يكتفي بوتين بغزو أوكرانيا

اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس ان ثمة "خطرا فعليا" ألا يكتفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في حال انتصر في حربه على هذا البلد.



وأكد ستولتنبرغ أن هذا الاحتمال يجب أن يدفع حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي إلى الاستمرار في دعم كييف عسكريا. وأوضح "في حال انتصر بوتين في أوكرانيا ثمة خطر فعلي ألا ينتهي عدوانه هناك. دعمنا ليس صدقة بل هو استثمار في أمننا".



وأتى كلامه فيما أكد ارئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الجيش الروسي يحسن مواقعه على طول خط الجبهة تقريبا في أوكرانيا.