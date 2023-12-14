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بوتين يعتبر أن "كارثة" غزة لا تُقارن بأوكرانيا

أخبار دولية
2023-12-14 | 07:56
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بوتين يعتبر أن &quot;كارثة&quot; غزة لا تُقارن بأوكرانيا
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بوتين يعتبر أن "كارثة" غزة لا تُقارن بأوكرانيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الوضع في قطاع غزة ب"كارثة" تتكشف على نطاق لا يمكن مقارنته بالنزاع في أوكرانيا.
     
وجاءت تصريحات بوتين الذي حافظت حكومته على علاقاتها مع حماس وإسرائيل، خلال مؤتمر صحافي في موسكو مع اقتراب تدخله العسكري الشامل ضد كييف من إنهاء عامه الثاني.
     
وقال "الجميع هنا وفي أنحاء العالم يمكن أن يروا وينظروا إلى العملية العسكرية الخاصة وإلى ما يحدث في غزة ويشعروا بالفرق" مستخدما تسمية الكرملين للحرب في أوكرانيا.
     
أضاف "لكن لا يوجد شيء مثل هذا في أوكرانيا".

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