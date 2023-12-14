بوتين يأمل في التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة بشأن الأميركيين الموقوفين في روسيا

بوتين يأمل في التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة بشأن الأميركيين الموقوفين في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه يرغب في أن تتوصل موسكو وواشنطن لحل لضمان الإفراج عن أميركيين إثنين تحتجزهما موسكو بتهم التجسس.



وكان بوتين يجيب على سؤال من صحافيين خلال مؤتمره الصحافي السنوي، مشيرًا إلى مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش والعنصر السابق في البحرية الأميركية بول ويلان.



وقال: "تجري إتصالات بهذا الخصوص والحوار يتواصل، لكنه ليس سهلًا".



وأضاف: "آمل أن نتمكن من التوصل لحل. لكن على الجانب الأميركي أن يصغي لنا أيضًا ويتخذ قرارًا يناسب الإتحاد الروسي".

