الشرطة الدنماركية تعلن عن عمليات توقيف في إطار عملية لإحباط هجوم

الشرطة الدنماركية تعلن عن عمليات توقيف في إطار عملية لإحباط هجوم

أعلنت الشرطة وجهاز الأمن والإستخبارات الدنماركية PET الخميس أن عناصر الأمن نفذوا عدة عمليات توقيف في إطار عملية لإحباط هجوم مخطط له.



وأفاد الجهازان بأن عمليات التوقيف تمّت خلال عمليات دهم صباحًا في عدة مناطق في الدنمارك.



وقالا: "تم تنفيذ العملية بناءً على الشبهات المرتبطة بالتحضير لهجوم إرهابي".



ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن القضية لكن من المقرر بأن يتم عقد مؤتمر صحافي بشأن العملية.



وذكرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن بأن عمليات الدهم "تكشف لنا الوضع في الدنمارك".



وقالت للصحافيين: "لاحظنا على مدى سنوات عدة وجود أشخاص يعيشون في الدنمارك ولا يتمنون لنا الخير ممن هم ضد ديموقراطيتنا وحريتنا وضد المجتمع الدنماركي".



واعتبر جهاز الإستخبارات الدنماركي أن التهديد خطير إذ صنفه في الدرجة الرابعة ضمن مقياس للتهديد من خمس درجات.