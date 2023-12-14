سماع دوي إنفجارين وصفارات الإنذار في كييف

سماع دوي إنفجارين وصفارات الإنذار في كييف

سمع دوي صفارات إنذار وإنفجارين كبيرين على الأقل في كييف الخميس، يبدو أنها نتيجة هجوم للقوات الروسية التي استهدفت مؤخرًا العاصمة ليلًا فحسب.



وذكر مراسلو فرانس برس في المدينة بأن إنفجارين سمعا في كييف بعد وقت قصير من إختتام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمر نهاية العام الصحافي الذي تعهد خلاله مواصلة العملية العسكرية المستمرة منذ نحو عامين في أوكرانيا.

