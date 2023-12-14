وزير الخارجية السعودي يعقد اجتماعاً مع وزير خارجية المملكة المتحدة

عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في العاصمة البريطانية لندن اليوم، اجتماعا مع وزير خارجية المملكة المتحدة السيد ديفيد كاميرون، بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.



وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف إطلاق النار، وضمان عدم اتساع رقعة العنف بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين.



وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنها المملكة المتحدة، بمسؤولياتها تجاه تكثيف المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، بالإضافة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.



وأقام وزير خارجية المملكة المتحدة مأدبة غداء عمل على شرف سمو وزير الخارجية والوفد المرافق لهُ.



حضر الاجتماع ومأدبة الغداء سعادة مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.